Первый председатель Тюменской облдумы Николай Барышников ушел из жизни

На 74-м году жизни в результате тяжёлой болезни ушёл из жизни первый председатель Тюменской облдумы, депутат пяти созывов, Почётный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области Николай Павлович Барышников.

Под его руководством областная дума создала фундаментальную базу регионального законодательства, заложила основу межпарламентского сотрудничества.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области Барышников награждён медалью "За освоение и развитие нефтегазового комплекса", орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Николай Павлович был патриотом нашего края, порядочным и отзывчивым человеком, проповедовал принципы справедливости и гуманизма. От имени депутатов и аппарата областной Думы выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и землякам в связи с тяжёлой утратой. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - отметил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.