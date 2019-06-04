Три десятка тюменских НКО получат президентский грант

Более 40 млн рублей выделено тюменским НКО по итогам первого в 2019 году конкурса президентских грантов. Всего от нашего региона поступило 163 заявки, в числе победителей — 31 некоммерческая организация из Тюменской области.

Среди победителей конкурса — как областные НКО, так и НКО, работающие в Тюмени и Тюменском районе, Тобольске, Заводоуковске, Ишиме, Ялуторовске, Голышмановском городском округе, Нижнетавдинском, Омутинском и других районах. Самый большой грант будет выделен Фонду развития творчества "Жизнь и дело". Организация получит 5,8 млн рублей на проведение VII Международного фестиваля детского и семейного кино, реализацию кинопедагогической программы в течение 2019–2020 годов.

Также поддержку из федерального бюджета получили такие проекты, как "Лето равных возможностей" по реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством роллер-спорта, образовательно-туристский проект "Увас Мир хот", I Всероссийский фестиваль детских театров "Малая сцена", Областной проект профессиональной подготовки вожатых "Навигатор", турнир на радиоуправляемых танках "Стальная Гвардия", семинары по системе самозащиты крав-мага для фельдшеров "Скорой помощи" и многие другие.

10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля.