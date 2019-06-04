Тюменские школьники поклялись в любви к природе

14:00 04 июня 2019
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В Тюмени 3 июня прошел "Праздник эколят – молодых защитников природы". Его участниками стали отдыхающие в  пришкольных лагерях ребята 11-15 лет. Мероприятие проводится в рамках всероссийского экологического фестиваля для детей и приурочено ко Дню защиты детей и Всемирному дню охраны окружающей среды.

На празднике ребята вступили в ряды эколят – детское экологическое объединение под патронатом министерства природных ресурсов. В торжественной обстановке дети поклялись  беречь и любить природу, а также прививать это чувство окружающим.

В Тюменской области проект реализуется с 2015 года, курирует его департамент недропользования и экологии. В движении насчитывается около 1 200 детей, экоуроки в игровой форме проходят как в городских, так и в сельских школах региона. 

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