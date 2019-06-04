МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение

МегаФон запустил скоростной интернет четвертого поколения и улучшил качество голосовой связи на Тямкинском месторождении ООО "РН-Уватнефтегаз".
Сеть 4G на Тямкинском месторождении появилась впервые. Благодаря этому в семь раз выросла скорость мобильной передачи данных.
"Из-за сурового климата и непростой логистики данный проект входит у нас в категорию повышенной сложности. Но, несмотря на это, мы реализовали его в рекордно короткие сроки – всего за 90 дней нам удалось существенно увеличить зону покрытия сети 3G, а с запуском сети 4G мы разогнали скорость передачи данных до 30 Мбит/с", - прокомментировал Дмитрий Мелихов, директор компании "МегаФон" в Тюмени.
Тямкинское месторождение – одно из крупнейших в портфеле Уватского проекта. Оно расположено в автономии от развитой транспортной инфраструктуры (до ближайшего населенного пункта – села Уват – 175 километров). Добраться до промысла в холодный период года можно по зимнику, а летом только на вертолете. Это осложняет доставку на месторождение людей и грузов, строительство крупных объектов.
"Реализация крупного инфраструктурного проекта ООО "РН-Уватнефтегаз" в области внешней энергетики позволила организовать волоконно-оптическую линию связи высокой пропускной способности для модернизации базовых станций сотовой связи МегаФон до стандарта 4G. В результате время получения данных с производственных объектов ООО "РН-Уватнефтегаз" сократилось до минимума. Это стало очередным шагом предприятия в создании "цифрового месторождения", управление которым осуществляется в реальном времени", - отметил Дмитрий Седов, первый заместитель генерального директора ООО "РН-Уватнефтегаз".
Нефтяников уже признали активными пользователями мобильного интернета. По статистике оператора, с Тямкинского месторождения ежедневно выходят в сеть почти 4 000 абонентов – сотрудников ООО "РН-Уватнефтегаз" и подрядных организаций. С момента запуска 4G мобильный трафик здесь вырос в 2,5 раза.
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