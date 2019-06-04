МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение

МегаФон

МегаФон запустил скоростной интернет четвертого поколения и улучшил качество голосовой связи на Тямкинском месторождении ООО "РН-Уватнефтегаз".

Сеть 4G на Тямкинском месторождении появилась впервые. Благодаря этому в семь раз выросла скорость мобильной передачи данных.

"Из-за сурового климата и непростой логистики данный проект входит у нас в категорию повышенной сложности. Но, несмотря на это, мы реализовали его в рекордно короткие сроки – всего за 90 дней нам удалось существенно увеличить зону покрытия сети 3G, а с запуском сети 4G мы разогнали скорость передачи данных до 30 Мбит/с", - прокомментировал Дмитрий Мелихов, директор компании "МегаФон" в Тюмени.

Тямкинское месторождение – одно из крупнейших в портфеле Уватского проекта. Оно расположено в автономии от развитой транспортной инфраструктуры (до ближайшего населенного пункта – села Уват – 175 километров). Добраться до промысла в холодный период года можно по зимнику, а летом только на вертолете. Это осложняет доставку на месторождение людей и грузов, строительство крупных объектов.

"Реализация крупного инфраструктурного проекта ООО "РН-Уватнефтегаз" в области внешней энергетики позволила организовать волоконно-оптическую линию связи высокой пропускной способности для модернизации базовых станций сотовой связи МегаФон до стандарта 4G. В результате время получения данных с производственных объектов ООО "РН-Уватнефтегаз" сократилось до минимума. Это стало очередным шагом предприятия в создании "цифрового месторождения", управление которым осуществляется в реальном времени", - отметил Дмитрий Седов, первый заместитель генерального директора ООО "РН-Уватнефтегаз".

Нефтяников уже признали активными пользователями мобильного интернета. По статистике оператора, с Тямкинского месторождения ежедневно выходят в сеть почти 4 000 абонентов – сотрудников ООО "РН-Уватнефтегаз" и подрядных организаций. С момента запуска 4G мобильный трафик здесь вырос в 2,5 раза.