На набережной создали стрит-арт с Коньком-Горбунком

Стрит-арт с героями произведения Петра Ершова "Конек-Горбунок" появился в районе набережной в Тюмени. Рисунок можно увидеть на опоре моста Челюскинцев.
Тюменский художник и граффитист Андрей Егоров изобразил персонажей известной сибирской сказки — Иванушку и Конька-Горбунка. Размер арт-объекта — 11 метров в длину и 4 в ширину.
"Героев "Конька-Горбунка" знают как на родине автора, так и за ее пределами, они перешагнули границу не только нашего региона, но и страны, — отметил координатор проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок", секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.
Организаторами создания нового арт-объекта выступили Тюменское отделение партии "Единая Россия", Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе под руководством Кирилла Харитонова и готовящийся к открытию мультицентр "Контора пароходства".
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