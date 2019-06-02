Фестиваль "Березка" вновь собирает гостей

Фото ДК "Водник"

Ежегодный XIV открытый городской фестиваль народного творчества "Березка" состоится в Доме культуры "Водник"(ул. Судоремонтная, 1а) 23 июня в 11 часов. Гостей ждут выступления творческих коллективов Тюмени, а также выставка декоративно-прикладного творчества.

Мероприятие посвящено Международному празднику музыкантов-народников. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития народных традиций как части духовного наследия, пропаганды и популяризации традиционной народной культуры среди широкой аудитории.

Ежегодно постоянными участниками праздника становятся хор "Русская песня", хор ветеранов "Родные напевы", ансамбль народной песни "Родники", хор русской песни "Сибирская забавушка", вокально театр-студия русского романса "Сюрприз" и другие коллективы.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества в которой примут участие мастера учреждений культуры, а также жители Тюмени.