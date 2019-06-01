Жителям поселков Верхний Бор и Березняки организуют красочный праздник

Фото ДК "Орфей"

Дом культуры "Орфей" организует концертно-игровые программы для жителей поселков Верхний Бор и Березняки. Гостей мероприятия ждет незабываемый праздник.

2 июня в 15 часов пройдет игровая концертная программа на уличной площади поселка Верхний Бор. Дети и взрослые окунутся в праздничную игровую программу, которая включает в себя аэродизайн, катание на самокатах, аквагрим и другие развлечения.

Для жителей поселка Березняки проведут театрализованную программу "Ключ от солнца" 3 июня в 10 часов. В ней примут участие ростовые куклы, а также будут работать различные интерактивные площадки.

Ребята смогут сфотографироваться рядом с яркой тематической фотозоной, поучаствовать в мастер-классе по созданию "Волшебного цветка", принять участие в эстафете, нарисовать аквагрим, порисовать мелками на асфальте и не только.

Кроме того, здесь же пройдет концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы ДК "Орфей".