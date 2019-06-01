В Тюмени пройдет авторский практикум для руководителей и служб персонала

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Уникальный авторский практикум Натальи Самоукиной "Управление в стиле коучинг" пройдет в Тюмени 24 июня. На мероприятии вы узнаете о том, как использовать потенциал сотрудников на 100 процентов.

Эксперт в сфере управления персоналом, ТОП бизнес-тренер России Наталья Самоукина из Москвы имеет статус федерального тренера и автора топовых бизнес бестселлеров. Наталья с легкостью укладывает в головы участников тренингов колоссальное количество полезнейшей информации.

На тренинге только реальная практика и сто процентов полезности информации. Русская Школа Управления приглашает руководителей и специалистов службы персонала. Стоимость участия составит 11 990 рублей.

При участии в тренинге более двух человек предоставляется скидка в размере 25 процентов. Зарегистрироваться можно по телефонам +7(3452) 53-13-29 , 8-922-044-24-99.