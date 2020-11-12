Социальным предпринимателям расскажут, как привлекать инвестиции

Тренинг "Как привлечь инвестора в свой проект и не совершить ошибку?" пройдет 1 и 2 декабря в 13.00 на онлайн-площадке "Точка кипения — Тюмень".

Приглашенный эксперт — Мария Кизима, соучредитель компании "Франчайзинг-Интеллект", директор "Единого центра поддержки франчайзинга", спикер международных и российских площадок по франчайзингу.

На встрече будут подробно рассмотрены social impact инвестиции, особенности PR-компании и ее влияние на бизнес-результат, а также социальная франшиза как инструмент масштабирования социального проекта.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Событие организовано центром инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке Департамента социального развития Тюменской в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".