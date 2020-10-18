Семейные консультанты в Тобольске повышают квалификацию

Семинар-тренинг по основам индивидуального консультирования провели в Тобольске для специалистов социальных служб на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Как сообщили в СРЦН г. Тобольска, в семинаре приняли участие 25 специалистов и педагогов, ведущих консультативную работу с родителями на базе образовательных организаций и учреждений социального обслуживания Вагайского, Уватского, Тобольского муниципальных районов и г. Тобольска. Они не только обменялись опытом, но и получили новые знания.

Организатором выступил региональный центр "Семья" из Тюмени в рамках реализации федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование", а также проекта "Региональная служба психологической поддержки населения "Точка опоры".

Семинару предшествовал дистанционный теоретический курс. Затем консультанты под руководством опытных тренеров закрепляли полученные знания в практических упражнениях и оттачивали мастерство. Специалисты учились, как уже на первой встрече установить доверительные отношения с клиентом, как помочь родителям осознать и изменить модели поведения, чтобы создать в семье благоприятную среду для воспитания детей.

Отметим, консультативная площадка по данным вопросам, организованная специалистами Тобольского центра, была особенно интересна "новым" консультантам, которые только приступают к работе в проекте "Точка опоры".