Тюменским предпринимателям расскажут, как зарабатывать на тендерах

13:35 05 июля 2021
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Центр "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области приглашает на онлайн-семинар "10 ошибок которые нужно совершить, чтобы начать зарабатывать на тендерах".

На мероприятии рассмотрят вопросы, касающиеся ключевых ошибок при участии в тендерах, способы преодоления психологического сопротивления при начале работы в тендерах, практику самых неординарных ниш, которые можно рассмотреть для заработка на тендерах.

Участники семинара усвоят пошаговый алгоритм по участию в госзакупках, а также получат формы и шаблоны для подготовки и участия в тендерах.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Теги: семинар , тендер
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