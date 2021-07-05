Тюменским предпринимателям расскажут, как зарабатывать на тендерах

Центр "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области приглашает на онлайн-семинар "10 ошибок которые нужно совершить, чтобы начать зарабатывать на тендерах".

На мероприятии рассмотрят вопросы, касающиеся ключевых ошибок при участии в тендерах, способы преодоления психологического сопротивления при начале работы в тендерах, практику самых неординарных ниш, которые можно рассмотреть для заработка на тендерах.

Участники семинара усвоят пошаговый алгоритм по участию в госзакупках, а также получат формы и шаблоны для подготовки и участия в тендерах.

Регистрация на мероприятие по ссылке.