Тюменским предпринимателям расскажут, как зарабатывать на тендерах

Центр "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области приглашает на онлайн-семинар "10 ошибок которые нужно совершить, чтобы начать зарабатывать на тендерах".
На мероприятии рассмотрят вопросы, касающиеся ключевых ошибок при участии в тендерах, способы преодоления психологического сопротивления при начале работы в тендерах, практику самых неординарных ниш, которые можно рассмотреть для заработка на тендерах.
Участники семинара усвоят пошаговый алгоритм по участию в госзакупках, а также получат формы и шаблоны для подготовки и участия в тендерах.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
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