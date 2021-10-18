Специалисты "Русской Компании" помогут тюменским предпринимателям с участием в тендерах

Изучение всех тонкостей работы с тендерами отнимает у предпринимателей много времени и сил. Специалисты "Русской Компании" предоставляют профессиональные услуги тендерного сопровождения, которые помогут сэкономить ресурсы и направить их на развитие бизнеса.

Работа с тендерами – один из самых сложных, но важных процессов для многих компаний. Чтобы заниматься этим, несомненно, важно изучить все нюансы, а их огромное количество. Более того, необходимо знать законодательную базу, которая не менее важна при работе с тендерами. Так, например, с 1 января 2022 года в силу вступают изменения ФЗ №44. Поправки включают сокращение сроков оплаты по контрактам, уменьшение количества способов закупок, увеличение доли закупок СОНКО и СМП на 10% (до 25%), введение электронного документооборота и отмена части необходимых сегодня бумаг.

Постоянное отслеживание изменений отбирает много энергии и времени, которые можно было бы направить на развитие компании. Для того, чтобы работа с тендерами была наиболее эффективна, а поправки и изменения в законах не пугали и были понятными, стоит привлечь команду профессионалов.

"Русская Компания" – группа профессионалов, которые оказывают большое количество услуг, в том числе и полное тендерное сопровождение. Специалисты "Русской Компания" давно работают в этой сфере и обладают большим опытом: эксперты знают все особенности работы с тендерами. Профессионалы действуют по отлаженному алгоритму, что позволяет выполнять работу эффективно, качественно и оперативно.

Узнать больше об услугах тендерного сопровождения можно на сайте "Русской Компании" или по телефону +7 (3452) 68-00-86.