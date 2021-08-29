Тюменские агрономы приняли участие в сельскохозяйственном семинаре

Агрономы и руководители сельхозпредприятий Армизонского, Голышмановского, Заводоуковского и Ишимского городских округов встретились на сельскохозяйственном семинаре в селе Ражево.

Темой встречи стало использование средств для развития культур и защиты их от вредителей и болезней. Начальник Голышмановского отдела Росссельхозцентра Мария Баженова отметила, что засуха очень ослабила растения, которые теперь стали больше подвержены болезням. Избежать потерь в валовом сборе зерна помогают мероприятия по защите растений.

По словам первого заместителя главы Голышмановского городского округа Владимира Попова, агрономы и руководители сельхозпредприятий всегда считают затраты от применения новых препаратов, а не возможный доход. В качестве примера он рассказал об одном из крестьянских хозяйств, где ранее собирали 10-12 центнеров зерновых и кормовых культур с гектара, не применяя гербициды и работая на старой технике. В настоящий момент там же работает крупный холдинг с применением всех современных технологий, и урожай по ячменю составил уже 50-55 центнеров с гектара.

Все участники встречи смогли в реальных условиях оценить, как развиваются растения при внесении химических подкормок и использовании средств защиты от болезней и вредителей. Для этого они посетили четыре опытных участка экспериментальных посевов пшеницы на полях. Текущий сезон выдался экстремальным, поэтому только жатва сможет показать выгоду, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".