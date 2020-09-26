В Тобольске стартуют тренинги для социальных активистов

В Тобольске стартует обучение активистов, которые заявили о желании принять участие в социальном проекте "Шанс". Первый тренинг состоится 27 сентября.

Перед встречей с подростками активистам необходимо освоить педагогическую практику и психологию взаимоотношений взрослого и подростка. Наставники должны придерживаться позиции поддержки и понимания ребенка.

Проводить тренинги будет Анна Кислицына, тобольский психолог и психодраматерапевт. Полный курс обучения займет 15 часов. Будущие наставники в течение месяца ознакомятся с теоретической основой общения с подростком и применят знания на практике.

По словам руководителя мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светланы Спеховой, обучение наставников является обязательной частью проекта. Если взрослые сами испытывают различные трудности, поддержку подросткам оказать будет невозможно. Необходимо, чтобы ребенок чувствовал опору, но в то же время мог самостоятельно справиться со всеми жизненными трудностями без перекладывания ответственности.

После завершения обучения из 26 наставников для работы с подростками дойдут лишь 10. Первый отбор состоится по итогам тренингов. После общей встречи в октябре 10 подростков смогут познакомиться с наставниками и выбрать того, с кем продолжить работу. Выбор будет основан на личных симпатиях и рекомендациях психолога, пишет "Мегатюмень".