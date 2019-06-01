"О России с любовью" споют творческие коллективы

Праздничный концерт "О России с любовью" пройдет в Доме культуры и творчества "Торфяник" 7 июня в 16 часов. Мероприятие посвящено Дню России.
В рамках красочного концерта выступят народный самодеятельный коллектив хор русской песни "Сибирское раздолье", ансамбль "Сапфир" и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф.Беззубова под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Лавришина. Вход на мероприятие свободный. Уточнить интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 45-83-28.
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