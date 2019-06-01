Надежда Казначеева избрана экспертом координационного совета по культуре

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Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева избрана экспертом Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ от Уральского федерального округа. 29-е заседание совета прошло 24 мая в Новосибирске.

Основной темой заседания стало обсуждение вопросов реализации национального проекта "Культура", развития библиотечного дела и современных технологий в культуре, целевой подготовки кадров для отрасли культуры.

"Мы по-прежнему тесно сотрудничаем с Министерством культуры, - отметила Надежда Казначеева. – Сотрудничество наше будет развиваться, все наработки сохранятся. Впереди много творческих планов, которые дадут нам возможность активно взаимодействовать с федеральными ресурсами на всех возможных площадках".

В работе Координационного совета приняли участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, заместители глав порядка 30 субъектов РФ, а также руководители органов исполнительной власти регионов в сфере культуры и отраслевые эксперты.

В рамках Координационного совета состоялись две секции — "Волонтерство в сфере культуры" и "Развитие системы трехуровнего образования и подготовки кадров в сфере культуры".

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор - Надежда Казначеева.