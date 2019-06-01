В ДК "Орфей" прошел отчетный концерт

Фото ДК "Орфей"

Отчетный концерт творческих коллективов Дома культуры "Орфей", приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся 29 мая. Зрители отправились в увлекательное путешествие по цветным "дорожкам" радуги.

Свои лучшие концертные номера представили хор народной песни "Жемчужные узоры", детский хор "Зоренька", вокальные студии "Домисольки" и "Орфей", хореографический ансамбль "Атриум", цирк-студия "Икар", студия восточного танца "Жемчужина Востока", студии художественной гимнастики "Лира" и "Гармония", клуб общения "Молодежка", театральная студия "Бродвей" и ансамбль танца "Элегия".

Кроме того, творческие коллективы наградили благодарственными письмами и сладкими призами. Никто из зрителей не ушел без отличного настроения и восторга эмоций. Отчетный концерт пришелся по душе всем от мала до велика.