Тюмень за день: 31 мая

Фото Вячеслава Сазонтова

Яндекс поможет тюменцам в поиске сбежавших собак и кошек

Спецпроект Яндекса и PURINA Компании поможет тюменцам найти пропавшую кошку или собаку. Люди, нашедшие или потерявшие питомца, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повысит шансы вернуть домашнего "потеряшку" владельцу.

Тюменцев ждут пасмурные выходные

Дождливые выходные в Тюмени прогнозируют синоптики. Приготовить зонтики тюменцам стоит уже сегодня. Во второй половине дня в пятницу в городе пройдет сильный дождь с грозой. Температура воздуха составит +22ºC...+26ºC.

Тюмень в два раза увеличила расходы на дороги

Депутаты Тюменской городской думы обсудили строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и содержание улично-дорожной сети в 2018 году и планы на текущий год.

В Тюмени среди отличников и активных школьников разыграют смартфон и велосипед

В Тюмени в честь Дня защиты детей состоится масштабный праздник для школьников. 2 июня в рамках акции "Золотая голова – Золотые пятерки" по итогам учебного года будут награждены отличники, которые набрали больше всего пятерок. Лидер по отличным отметкам получит смартфон. В продолжение праздника пройдет вручение ценных и полезных подарков активным школьникам и дошколятам, главный приз – велосипед.

ЕГЭ по истории и химии сдают более 2 тысяч тюменских выпускников

Сегодня выпускники Тюменской области сдают единый государственный экзамен по истории и химии. ЕГЭ по химии выбрали 1010 выпускников, ЕГЭ по истории — 1040 школьников.

На улице Холодильной ограничат стоянку машин

Ограничения на остановку и стоянку транспорта вводятся на улице Холодильной в Тюмени. Ограничение будет действовать с 20 июня на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ — за исключением парковок, обозначенных дорожными знаками.

Тюменцы путем народного голосования выбрали лучшего застройщика города

Народное голосование на звание лучшего застройщика Тюмени проходило в социальной сети проекта "Афиша Тюмень" с 16 по 30 мая. "Талан" набрал 40% голосов и стал лидером опроса, на втором месте расположился "Сибстройсервис" (36%), а третье место заняла группа компаний "ЭНКО" (9%).