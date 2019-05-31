В Тюмени среди отличников и активных школьников разыграют смартфон и велосипед

Фото: БФ "Золотое детство"

В Тюмени в честь Дня защиты детей состоится масштабный праздник для школьников. 2 июня в рамках акции "Золотая голова – Золотые пятерки" по итогам учебного года будут награждены отличники, которые набрали больше всего пятерок. Лидер по отличным отметкам получит смартфон. В продолжение праздника пройдет вручение ценных и полезных подарков активным школьникам и дошколятам, главный приз – велосипед.

В течение всего учебного года тюменские школьники обменивали свои пятерки на подарки в рамках акции "Золотая голова – Золотые пятерки". Впереди – подведение итогов учебного года и награждение лучших отличников, которые смогли набрать больше всего пятерок. Год от года ребята показывают удивительные результаты, перебивая один рекорд за другим. Зарегистрироваться для участия в самом масштабном мероприятии года в рамках акции можно до 1 июня (включительно) по адресу: ул. Республики, 46, 2 этаж. Для этого необходимо принести дневники и распечатки из электронных табелей для подсчета отличных отметок. Справки по телефону: (3452)45-64-80.

А уже 2 июня состоится награждение лидеров, набравших наибольшее количество отличных отметок. Мероприятие состоится на территории Ильинского монастыря, сбор и регистрация в 11:00, начало праздника и розыгрышей в 12:00. Организаторы определят 10 главных отличников, которые получат ценные подарки – часы Casio, серебряные украшения, подарочные сертификаты. Главный приз от благотворительного фонда "Золотое детство" - смартфон! Каждый участник получит сладкий приз, также планируется море других полезных подарков для школьников.

Кроме того, фонд "Золотое детство" наградит самые активные школы Тюмени, учащиеся которых регулярно становятся участниками и победителями акции "Золотая голова – Золотые пятерки", демонстрируя отличные знания по разным предметам. Учителя и классные руководители получат благодарственные письма, настенные часы, а также книги. Самым неравнодушным педагогам достанутся путевки в санаторий "Ласточка".

После вручения всех наград начнется масштабный праздник для "орлят" - активных школьников и дошкольников. Принять участие могут все желающие совершенно бесплатно! Ожидается концертная программа с выступлением юных артистов, чаепитие, раздача бесплатного мороженого. Каждый получит приз.

На площадке у Набережной состоится розыгрыш призов среди детей и подростков от тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел". Регистрация с 12:00, начало розыгрыша – в 12:30. Основные условия – быть активным ребенком, хорошо учиться, участвовать в различных мероприятиях, то есть – не быть равнодушным. Главным призом станет велосипед. Также будут дарить самокат, часы Casio, сертификаты, билеты в аквапарк, кино, театр, на самые популярные детские развлечения. Без подарков никто не останется, обещают организаторы.

Прямо на празднике юные тюменцы могут присоединиться к детскому общественному движению "Орлята", основная цель которого – возрождать правильные ценности добра, любви и милосердия и воспитания подрастающего поколения на принципах нравственности и уважения к истории родной страны.

Организаторами выступают благотворительный фонд "Золотое детство", тюменского региональное отделение Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" и детская общественная организация "Орлята".

Партнеры: "Русская ювелирная сеть", галерея часов "Техномир", сеть магазинов корейской косметики "KEAUTY", Тюменское концертно-театральное объединение, культурно-развлекательный проект "Афиша Тюмень", Аквапарк "ЛетоЛето", кинотеатр "КАРО 6 Колумб", "Мир боулинга", ТРЦ "Колумб", "Островок единорог", развлекательный центр "Ниндзя парк", контактный зоопарк "Теремок!", детская игровая "Страна Чудес", клуб "VR ZONA", санаторий "Ласточка", батутный центр "Sky Max", кофейня-кондитерская "ТортШер", зоопарк "У Лукоморья".