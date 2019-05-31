Топ мероприятий в Тюмени на 31 мая — 2 июня

В грядущие выходные жителей и гостей Тюмени ожидает насыщенная программа ко Дню защиты детей, множество интересных встреч, экскурсий, мастер-классов, концертов и вечеринок. Подробнее - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Спектакль театра "Мимикрия" - "ОНЕГИН"

Новый спектакль в честь 16-летия творческого пути театра "Мимикрия". Ребята постарались сделать историю живой и непредсказуемой. В спектакле, как и в романе, главной движущей силой является автор. Он играет словом, играет со словом, играет с персонажами. Ставит их в обостренные обстоятельства и наблюдает, как будет развиваться их характер.

Когда: 31 мая в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 300 рублей

Выставка продажа "Любимая Индия"

Крупнейшая выставка–продажа индийских товаров вновь обрадует жителей города настоящими индийскими товарами и зажигательной шоу программой.

На выставке представлены: уникальная бижутерия, изделия из серебра с натуральными камнями, изделия из жемчуга; многочисленные текстильные изделия (наборы постельного белья, полотенца, покрывала, пледы, портъеры, тюль); натуральная индийская косметика (крема, маски, шампуни, гели, скрабы и многое другое ведущих фирм); натуральные шелковые ковры, мебель ручной работы, декор, благовония, сумки и кошельки, палантины из натуральных тканей, одежда; индийский и цейлонский чаи, рис Басмати, специи, восточные сладости.

Когда: каждый день вплоть до 2 июня с 11:00 до 19:00

Где: выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Второй областной фестиваль профессиональных проб "Профнавигатор"

Представители колледжей и техникумов региона представят площадки по востребованным направлениям. Школьники смогут пройти профориентационное тестирование, поуправлять машинами, строительными кранами, сельскохозяйственными роботами, катерами и квадрокоптерами, научиться делать сердечно-лёгочную реанимацию и многое другое.

Тюменцы смогут посетить игровую площадку "ПРОФИ_Land", где разместятся 6 игровых зон: "Мир профессий будущего", "Специалист будущего", "Джанго" и другие. Для взрослых будет работать шатёр, в котором можно будет узнать об актуальных вакансиях рынка труда, опережающей подготовке, обучении предпенсионеров и т.д.

Когда: 31 мая с 10:00 до 16:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный!

Спектакль "Ветер в тополях"

Герои спектакля – три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться...

Когда: 31 мая в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 800 рублей

Мастер-класс по основам писательского мастерства

Руководитель школы литературного мастерства Михаил Булатов расскажет: где искать идеи для текстов; как найти свою читательскую аудиторию и держать ее до последней страницы; зачем нужны книги в современном мире и как управлять временем в творческом процессе. Требуется регистрация.

Когда: 31 мая в 18:30

Где: мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1)

Участие бесплатно!

Лекция "Самопринятие: как понять и принять собственные ценности"

Самопринятие определяется как позитивное отношение к себе, признание и принятие внутренней неоднородности, множественных аспектов своего "я", признание своих негативных аспектов и слабостей наряду с позитивными аспектами и достоинствами, уверенность в себе и позитивная оценка собственного прошлого.

Спикер — Вера Старцева — кандидат психологических наук, ст. преподаватель кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ. Сфера научных интересов: психология личности, психология счастья. Требуется запись по телефону: 46-49-63.

Когда: 31 мая в 18:00

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20)

Вход свободный!

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 31 мая (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный

Концерт "Великая русская музыка трех столетий"

Концерт посвящается 75-летию концертной деятельности маэстро Антона Шароева и двадцатилетию оркестра "Камерата Сибири". Прозвучат: музыкальная драма "Орфей" для драматических актеров, оркестра и мужского хора Евстигнея Фомина, "Канцона" для кларнета и струнного оркестра Сергея Танеева и Четырнадцатая симфония Шостаковича для сопрано, камерного оркестра и ударных на стихи Фредерика Гарсиа Лорки, Гийома Апполинера, Вильгельма Кюхельбекера, Райнер Мария Рильке

Когда: 31 мая в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 100 рублей

Концертная программа "Пiсня – це душа" дуэта "Два дубки"

Концертная программа дуэта автобиографична, каждая песня наполнена смыслом и напоминает исполнителям о разных моментах их жизни. Это песни о любви, любви к родной земле и людям которые на ней живу. Песни, напоминающие о доме, о родителях и детстве, лиричные и нежные, жизнеутверждающие и, конечно же, шуточные.

Когда: 31 мая в 18:00

Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Стоимость: 110 рублей

МФК "Тюмень" vs "КПРФ" (Москва)

Будет жарко, приходите поддержать тюменцев.

Когда: 31 мая в 19:00

Где: СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60)

Стоимость: 100 — 250 рублей

Показ фильма "Красивый, плохой, злой"

один из неожиданных сюрпризов этой весны, когда почти ничем не примечательная премьера становится чуть ли не ярким событием в жизни рядового киномана. Броская, стильная и интригующая криминальная драм, основанная на реальных событиях. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

В центре сюжета — красивый парень Тед Банди, который строит счастливую семейную жизнь с девушкой по имени Элизабет. Их счастье рушится в один день, когда полиция внезапно заключает Теда под стражу, обвинив его в жестоких убийствах. Никто и подумать не мог, что этот галантный и привлекательный мужчина способен на такие немыслимые поступки. Особенно его жена Элизабет.

Когда: 31 мая в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Концерт "Солидарность"

Благотворительный концерт в помощь хорошему парню, попавшему в беду. Несчастный случай в результате ДТП, Влада переехала машина, в следствие чего по чрезвычайной необходимости он был введен в состояние искусственной комы. Диагностированы переломы позвонков и таза.

Когда: 31 мая в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленниа, 4)

Стоимость: 300 рублей

Квартирник русского рока

Алексей Штраух приглашает друзей. У тебя есть выбор : петь самому или послушать, как поют другие.

Когда: 31 мая в 20:00

Где: бар "Ретро" (ул. Мельникайте, 84)

Вход свободный!

Вечеринка "ВЭЙВ БОЙЗ"

Здесь тебя ждёт самый модный и качевый хип-хоп со всего света. Чтобы танцпол окончательно развалился от дикого кача, местным диджеям будут саппортить пацаны из "BUZZ HOUSE CLAN".

Когда: 31 мая в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по пятницам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 15:00 до 18:00

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно!

FACE

Критики разводят руками – этого не может быть, один и тот же человек пишет "Бургер", потом "Салам", а сейчас удивляет всех выходом "Юмориста" и "Калашников". Чудится заговор. Но никакой крамолы - это ФЕЙС.

Когда: 1 июня в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 300 — 1600 рублей

Фестиваль талантов

Гостей ждет разнообразие интерактивных площадок и мастер-классов. Зрителям предложат ознакомиться с приемами свободной росписи в технике холодный батик, сплести поделки из проволоки, изготовить вазочки, нарисовать скетч-портреты и попробовать другие виды творчества.

Лучшие творческие композиции представят в этот день на большой сцене воспитанники детских школ искусств имени В.В. Знаменского, а также "Этюд" и "Гармония". Зрители увидят номера хореографических ансамблей "Велес" и "Виктория", ансамбля танца "Вертикаль", квартета скрипачей "Каприччио", детского хора "Конопушки" и других ребят. Кроме того, со сцены будут звучать мелодии Штрауса и Пьяццола в исполнении детского симфонического оркестра и другие завораживающие композиции.

Изюминкой "Фестиваля талантов" станет показ интерактивного спектакля "Рыжий чулок" от актеров молодежного театра имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", который состоится в 16 часов на площади 400-летия Тюмени.

Когда: 1 июня с 13:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Участие бесплатно!

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