Тюменские выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Экзамены по математике базового и профильного уровней написали вчера, 29 мая, выпускники школ Тюменской области. В один день эти экзамены проводились впервые.

Это означает, что с этого года школьники могли выбрать для сдачи только один уровень экзамена по математике. По словам директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, базовый уровень выбрали более 4800 выпускников, примерно столько же готовились сдать этот экзамен на профильном уровне.

Экзаменационная работа оценивается по стобалльной шкале. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня — 27 баллов.

Свои результаты выпускники узнают не позднее 11 июня, ЕГЭ профильного уровня — не позднее 12 июня, сообщает региональный департамент образования и науки. Те, кто получил неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень для повторной сдачи экзамена в резервный срок.

Основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Завтра, 31 мая, школьники напишут экзамены по истории и химии.