Тюмень за день: 29 мая

Тобольск ждет инвесторов, готовых вкладываться в туризм

Одним из ведущих направлений экономического развития Тобольска может стать туризм. Однако чтобы сделать город более привлекательным для гостей, да и самих жителей, необходимы большие инвестиции в восстановление памятников архитектуры в нижнем посаде, развитие и обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройство и озеленение городских территорий, создание новых объектов притяжения.

Эдуард Омаров: производство выгоднее торговли

Развитие промышленного потенциала Тюменской области на первом промышленном форум. Участниками мероприятия стали 400 человек: местные предприниматели, их коллеги из Уральского федерального округа, представители власти, компаний, банков и вузов.

Форум #ЯЗДЕСЬ поможет подросткам Тюменской области лучше узнать себя

"Отношения и любовь", "Родители и взрослые", "Тело и энергия", "Соцсети и мессенджеры" и другие темы обсудят подростки на областном форуме #ЯЗДЕСЬ.

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени готовы развивать телемедицину

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени имеет все возможности для развития телемедицинских технологий, в которых сегодня заинтересованы как врачи, так и пациенты. Этот вопрос обсудили в рамках визита в ФЦН коллег из Москвы и Липецка, сообщили в пресс-службе медучреждения.