Клиенты видеонаблюдения "Дом.ru Бизнес" могут онлайн определять пол и возраст своих посетителей

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" расширил функциональность услуги облачного видеонаблюдения. В рамках модуля "Сегментация клиента" стали доступны новые функции – подсчет уникальных посетителей, определение пола и возраста.

Новая возможность определения пола и возраста особенно актуальна для компаний HoReCa, ритейл, банковской сферы и всех, кому крайне важно знать и анализировать структуру своей клиентской базы.

Система анализирует возраст людей в четырех интервалах: до 20 лет, от 21 до 34 лет, от 35 до 49 лет, от 50 лет. На основании собранных данных предприниматели могут выстраивать стратегию продаж и оценивать эффективность маркетинговых акций.

Реализованные алгоритмы позволяют определить уникальных посетителей, игнорируя повторные проходы. Период, за который посетителя необходимо считать уникальным задается при настройке модуля, это может быть день, неделя или месяц.

Доступ к видео и аналитическим данным пользователи могут получить из любой точки мира, где есть интернет. Архив записей и статистика хранятся в облаке телеком-оператора.

Напомним, "Дом.ru Бизнес" запустил в коммерческую эксплуатацию "Видеоконтроль" – новое облачное решение видеонаблюдения с функциями аналитики в конце 2018 года. В облачной витрине нового видеонаблюдения "Дом.ru Бизнес" клиентам доступны модули видеоаналитики с детекторами движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов. Дополнительно можно подключить счетчик посетителей, построение тепловых карт и контроль активности персонала. Клиент может взять в аренду или приобрести нужное количество камер у оператора, либо использовать своё оборудование с необходимыми техническими характеристиками.

Подробное описание услуги и её возможностей доступно на сайте.