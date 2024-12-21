Некоторые консервированные продукты могут нанести вред

Правила употребления продуктов из консервов необходимо соблюдать. Они обеспечивают поддержание здоровья пищеварительного тракта.

Одна из рекомендаций – выбор консервированных продуктов с минимальным содержанием сахара, соли и консервантов. Также стоит обратить внимание и на список ингредиентов – стоит отдать предпочтение тем, у кого их количество наименьшее.

– Оптимально, если в составе указаны только овощи, фрукты или мясо и вода. Домашние консервы, безусловно, полезнее, поскольку вы контролируете весь процесс приготовления. Однако даже при домашней консервации следует помнить о правильной стерилизации и соблюдении технологии, чтобы избежать развития бактерий. Для этого обязательно используйте новые банки и крышки, а также следите за чистотой рабочих условий, – рассказала главная медсестра поликлиники №17 Вера Таркова.



Перед употреблением, следует промывать продукты в консервах от излишка соли и консервантов. Это поможет снизить нагрузку на организм, а также улучшить усвояемость пищи. А для поддержания баланса в рационе следует употреблять консервы вместе со свежими овощами, - сообщает Тюменская область сегодня.