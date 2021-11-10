Ростелеком обеспечил тобольский аэропорт качественной связью

14:45 10 ноября 2021
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Фото - пресс-служба «ЗапСибНефтехима»

Ростелеком организовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта "Ремезов" в Тюменской области. 

Сотрудники ПАО проложили до аэропорта 20 километров волоконно-оптических линий связи, установили необходимое оборудование, подключили высокоскоростной интернет и услуги телефонной связи.

В здании аэропорта появился Wi-Fi. Подключение к беспроводной сети возможно в зале ожидания и зоне регистрации авиапассажиров. Оборудование поддерживает до 150 одновременных подключений. Пользователи проходят авторизацию по номеру телефона, СМС или через учетную запись на портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Ростелекома.

Теги: wi-fi , аэропорт , Интернет , оператор связи , Ростелеком , Тобольск
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