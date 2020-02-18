"Русская компания" поможет тюменцам подобрать выгодный тариф на подключение интернета

Количество интернет-пользователей в России за 2019 год выросло с 91 до 94,4 млн человек. По данным исследования аналитического агентства GfK, в Сети находятся уже 79,8% взрослого населения страны, а среди подростков от 16 до 19 лет проникновение интернета достигло почти 100%. Основной тенденцией прошедшего года также стал рост числа пенсионеров, которые начали пользоваться интернетом.

С повышением охвата населения интернетом возрастает и необходимость в подключении качественных и выгодных услуг связи. Региональный провайдер "Русская компания" в Тюмени предлагает разнообразные тарифные планы: привлекательные условия по подключению домашнего интернета смогут подобрать как подростки и молодежь, так и взрослые, в том числе начинающие или продвинутые пенсионеры.

Для любителей высоких скоростей оператор связи предлагает специальную тарифную линейку #Всёчтонадо. Она состоит из двух пакетных предложений: #Всёчтонадо120+ТВ и #Всёчтонадо200+ТВ. Подключение происходит по технологии PON. Каждый из тарифов включает интернет со скоростью до 120 и 200 мегабит в секунду, а также подключение кабельного телевидения и около 200 ТВ-каналов различных тематик.

Пакетные предложения "Без Забот 70" и "Без Забот 100" также включают интернет и телевидение. Скорость интернета в данных тарифных планах ниже, но ее достаточно для комфортного серфинга в социальных сетях и просмотра видео в формате HD. Аналогично линейке #Всёчтонадо тарифы включают около 200 телеканалов.

Кроме того, для жителей многоквартирных домов разработана тарифная линейка "Уютный" с отдельным подключением интернета со скоростью до 70 и 100 мегабит в секунду.

"Русская компания" гарантирует быстрое подключение, стабильное соединение и круглосуточную техническую поддержку своих абонентов. Услуги провайдера доступны как жителям многоквартирных домов, так и проживающим в частных домах.

Узнать техническую возможность подключения по адресу, подробную информацию о тарифных планах и оформить заявку можно по телефону: 39-00-39 или на сайте t72.ru.