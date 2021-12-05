Небольшие тюменские деревни получат доступ к высокоскоростному интернету

Базовые станции сотовой связи появятся в деревнях Никольск, Оськина, Земляная и селе Бескозобово Голышмановского городского округа до конца 2021 года в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Жителям станут доступны высокоскоростной интернет и мобильная голосовая связь.

В рамках проекта цифровыми возможностями обеспечат жителей сел и деревень Тюменской области с численностью от 100 до 500 человек, где ранее не было сотовой связи. Селяне смогут записываться к врачам, общаться с близкими, пользоваться социальными сетями и мессенджерами, получать онлайн-консультации, вести бизнес в онлайн-формате.

"Сегодня сложно представить даже один день без технологий, мгновенного обмена информацией и цифровых сервисов. Неважно, большой или маленький населенный пункт - равные цифровые возможности должны быть у каждого жителя региона. Всего в рамках программы до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах региона. А это — новый виток в развитии сел и деревень", - отметила заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

По словам специалистов, базовые станции планируется подключать преимущественно по оптическим линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Сейчас организованы работы по установке вышек связи, монтажу оборудования, организации оптических линий связи и подключению к внешнему электроснабжению, пишет "АиФ - Западная Сибирь".