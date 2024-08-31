Тюменцы в новый учебный год идут с новой электронной школой

С 29 августа электронная школа Тюменской области перехшла на новую программную платформу. Личный кабинет родителя будет обновлен. Неизменным останется способ авторизации через Госуслуги, но требования к учетной записи изменятся.

Теперь учетная запись обязательно должна быть подтверждена. Также в личном кабинете родителя в разделе "Документы" — "Семья и дети" в блоке "Информация о ребенке" должна быть добавлена информация о детях. Дети до 14 лет также могут подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг через личный кабинет родителя.

Благодаря новым возможностям личного кабинета родители смогут оперативно получать актуальную информацию о процессе обучения, а учащиеся смогут подключаться к урокам дистанционно, выполнять домашние задания, следить за расписанием, пользоваться дополнительными образовательными ресурсами.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

В соответствии с соглашением между Правительствами Москвы и Тюменской областт проводятся завершающие технологические работы по переходу на новый программный продукт. Адрес электронной школы для родителей и учителей не поменяется, а мобильное приложение необходимо будет установить новое.

Инструкция по авторизации в Электронной школе Тюменской области

Как попасть в электронную школу родителям и детям:

заходим на сайт school.72to.ru;

нажимаем кнопку "Войти через госуслуги";

в новом окне вводим данные своей учетной записи.

Дети до 14 лет могут подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг через личный кабинет родителя.

Если вы столкнулись с проблемами на шаге авторизации, то вам нужно:

Проверить свою учетную запись;

если все данные о детях верны и учетка подтверждена, тогда уточняйте у классного руководителя информацию по корректности внесенных данных;

если все данные о ребенке и родителе внесены правильно, обратитесь в техподдержку на сайте электронной школы (кнопка "Написать нам" на странице авторизации) или в техподдержку Правительства ТО.

Сейчас через систему авторизовано уже более 37 тысяч родителей и более 3 тысяч учеников.