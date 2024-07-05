В Тюмени презентовали нейросеть по определению корректности брендирования нацпроектов

Участники хакатона от тюменской школы программирования представили нейросеть, которая определяет корректность брендирования нацпроектов. Презентация состоялась во время окружного семинара по информационному сопровождению национальных проектов в Тюмени, сообщает информцентр правительства ТО.

Напомним, в хакатоне участвовали 15 команд из 7 регионов страны. Лучшей оказалась разработка студентов Дмитрия Куценко и Семёна Колчина из Москвы. Они создали чат-бот, в который можно загрузить фотографию информационной таблички со знаком национального проекта. Нейросеть анализирует изображение и выдает ответ: корректно или нет брендирование.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Когда мы придумывали этот кейс, шли от конкретной задачи — усовершенствовать работу специалистов, которые сейчас вручную обрабатывают невероятное количество изображений.

Сейчас чат-бот находится на доработке, после чего будет доступен для внедрения в работу сотрудников проектных офисов субъектов России.