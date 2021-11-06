Тюменцам предлагают выбрать деревни для подключения их к 4G-интернету

Жители Тюменской области могут принять участие в голосовании за появление 4G в малых населенных пунктах, которое продлится на портале Госуслуг до 15 ноября 2021 года. Поселения, набравшие наибольшее количество голосов, будут первыми подключены к высокоскоростному мобильному интернету в 2022 году.

По информации Минцифры России, активнее всего голосуют за населенные пункты в Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях, Республиках Саха (Якутия) и Татарстан, в Красноярском крае.

Итоговый перечень пунктов, в которые будет проведен высокоскоростной мобильный интернет в 2022 году, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тыс. малочисленных населенных пунктах страны, пишет ИА "Тюменская линия".