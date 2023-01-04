Тюменцы все чаще покупают через интернет

В 2022 году каждую третью покупку с помощью карт жители Тюменской области совершили через интернет, а объем платежей в сети достиг 50% общего объема карточных транзакций.

За январь–сентябрь жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, оплатили в интернете банковскими картами 486 млн покупок на сумму 1,9 трлн рублей.

"Всего за девять месяцев жители региона совершили 1,7 млрд операций с применением платежных карт на сумму 3,8 трлн рублей, отмечено в сообщении. - Это на 7% больше по количеству и на 12% – по объему, чем годом ранее. Объем операций по картам "Мир" увеличился за год на 38% и составил 1,2 трлн рублей".

По данным на 1 октября тюменцы, югорчане и ямальцы имеют 10,8 млн платежных карт, из них 37% – платежной системы "Мир". Общее количество карт увеличилось за год на 16%, карт "Мир" – на 35%, сообщает Тюменская линия.