ПАТП №1 оштрафовали за переработки у водителей

17:30 28 мая 2019
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В Тюмени ПАТП №1 оштрафовано за несоблюдение продолжительности рабочего времени водителей. Соответствующую проверку провела прокуратура.

"Установлено, что 28 февраля 2019 года продолжительность рабочего дня у одного водителя автобуса маршрута №11 составила более 14 часов, а у другого водителя на том же маршруте свыше 16 часов при допустимой не более 12 часов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В отношении АО "Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1" было возбуждено административное дело за предпринимательскую деятельность с грубым нарушением условий и требований, предусмотренных лицензией. Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал автотранспортное предприятие на 100 тыс. рублей.

Теги: водители , общественный транспорт , прокуратура , штрафы
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