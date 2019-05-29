ПАТП №1 оштрафовали за переработки у водителей

В Тюмени ПАТП №1 оштрафовано за несоблюдение продолжительности рабочего времени водителей. Соответствующую проверку провела прокуратура.

"Установлено, что 28 февраля 2019 года продолжительность рабочего дня у одного водителя автобуса маршрута №11 составила более 14 часов, а у другого водителя на том же маршруте свыше 16 часов при допустимой не более 12 часов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В отношении АО "Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1" было возбуждено административное дело за предпринимательскую деятельность с грубым нарушением условий и требований, предусмотренных лицензией. Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал автотранспортное предприятие на 100 тыс. рублей.