Тюменские травматологи используют костный мозг для сращения переломов

Травматологи Областной клинической больницы №2 Тюмени разработали и запатентовали способ хирургического лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти. Новая методика костной трансплантации минимизирует риск развития осложнений и в разы уменьшает срок реабилитации пациента.

Ладьевидная кость — важнейший фрагмент запястья человека. Она определяет возможность выполнения мелких движений и гарантирует точность каждого действия. В отличие от прочих костей запястья ладьевидная отличается недостаточным кровоснабжением. В случае перелома это приводит к плохому сращению отломков: костная мозоль может не сформироваться вовсе или может образоваться ложный сустав, из-за чего кость приобретает подвижность в несвойственных ей местах. Это неизбежно ведет к резкому ограничению подвижности запястья, боли, остеоартрозу.

Однако врачи заметили, что при переломах других костей, где кровоснабжение достаточное, сращение костных отломков наступает быстрее при меньшем количестве осложнений. Всё дело в остеоиндукции — превращении недифференцированных стволовых клеток, которые вытекли вместе с кровью из повреждённых сосудов, в остеобласты. Так называют молодые костные клетки, которые синтезируют межклеточное вещество — матрикс. По мере его накопления остеобласты замуровываются в нём и становятся остеоцитами - клетками костной ткани. В итоге наступает сращение кости.

Биологические основы костной пластики тюменские травматологи решили использовать для усиления регенеративных свойств ладьевидной кости. С целью усиления кровотока в области перелома они стали применять костный мозг. В ходе малоинвазивной операции врачи сначала через проколы осуществляют забор трансплантата из подвздошной кости пациента. Затем под контролем электронно-оптического преобразователя формируют в костных отломках ладьевидной кости от трех до шести отверстий диаметром два миллиметра. В этих каналах образуются сгустки крови – вот именно в них тончайшей иглой травматологи аккуратно вводят клетки костного мозга, создавая тем самым дополнительные очаги костеобразования.

"Сгустки крови служат питательной средой для клеток костного мозга в первые дни после введения. В результате операции в кости образуется сосудистая сеть, а за счет достаточного кровоснабжения происходит полное сращение фрагментов ладьевидной кости", — рассказал автор методики, врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Евгений Торопов.

На сегодня по его методике прооперированы 50 пациентов с ложным суставом ладьевидной кости кисти. У всех пациентов отмечены отличные и хорошие результаты восстановления целостности ладьевидной кости.

По информации пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»