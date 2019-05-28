Пришкольные лагеря Тюмени готовы к приему детей

Лагеря с дневным пребыванием примут первых детей 3 июня. В этом году в Тюмени будут работать 93 таких лагеря, в том числе 53 в школах. По словам представителя администрации, отдохнуть в них смогут до 95 % школьников.

Безопасность детей, питание в школах и организацию летнего отдыха обсудили депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию. Среди рекомендаций властям прозвучало предложение тщательнее следить за качеством питания, особое внимание уделить организованным перевозкам и занятости детей в каникулы.

"Вовлеченные в процессы дети узнают больше наш край, природу, научатся новому на мастер-классах, а главное - не будут предоставлены сами себе. Родители тоже должны вести контроль. Так удастся избежать несчастных случаев, которые происходят, когда дети остаются без надзора", - считает председатель комиссии Елена Бойко.

За лето лагеря проведут три смены. Дети в них будут находиться весь день - с 9:00 до 18:00. За пребывание ребенка в лагере родителям нужно заплатить половину стоимости - около 1 600 рублей, льготники будут отдыхать за счет бюджета.

Важно, что с пользой провести время в лагерях смогут все дети, в том числе из семей с трудной жизненной ситуацией, подчеркнула депутат.