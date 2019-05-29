Форум #ЯЗДЕСЬ поможет подросткам Тюменской области лучше узнать себя

"Отношения и любовь", "Родители и взрослые", "Тело и энергия", "Соцсети и мессенджеры" и другие темы обсудят подростки на областном форуме #ЯЗДЕСЬ.

Участниками форума стали около 800 ребят. В В течение дня они вместе со взрослыми разработают проекты мобильных приложений, настольных стратегических игр и смогут обсудить любые волнующие их вопросы.

Идея обсудить с ребятами 12-16 лет волнующие вопросы и постараться найти на них ответы возникла на декабрьском форуме "Родители, подростки, рок-н-ролл". Об этом рассказала замгубернатора Наталья Шевчик, приветствуя участников мероприятия. Дети испытывают все те же трудности в повседневной жизни, что и взрослые. Они так же переживают неудачи, огорчаются из-за разлада с родителями, боятся совершить ошибку. Они так же стремятся к успеху и гармоничным отношениям с друзьями и любимыми, беспокоятся о своем здоровье, внешнем и внутреннем мире. Однако не всегда им удается разобраться в себе. Правильные ориентиры на форуме им помогают выстроить опытные эксперты.

На форуме девять тематических площадок. В каждой по 40-80 участников. В подростковые рабочие группы войдут до 10 человек. Площадки будут курировать представители тимбилдинг-агентства, эксперты по заявленной теме и модераторы.

Разработка мобильного приложения или настольной стратегической игры – это способ продемонстрировать отношение участников к устройству окружающего мира, возможность дать ответ на вопрос "А как я хочу, чтобы было все устроено?". С помощью кураторов и экспертов подростки смогут осознанно и понятно транслировать свои идеи в массы.