В ДТП в Тобольском районе погибли двое

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Смертельное ДТП произошло вчера, 26 мая, в пять утра в Тобольском районе. На 184-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Nissan Sunny и автомобиль "ГАЗ".

Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, Nissan выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновения. 24-летний водитель легковушки и его 30-летний пассажир погибли на месте от полученных травм. 34-летний водитель ГАЗ также был травмирован, но госпитализация не потребовалась.

Еще одна серьезная авария произошла на этом же участке трассы в пять утра 24 мая. Водитель 1966 года рождения на "ВАЗ-2121" съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП водитель и двое пассажиров получили травмы. Госпитализация потребовалась только управлявшему "ВАЗ" мужчине.