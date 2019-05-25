Тюменцы могут узнать о кружках для взрослых на едином портале

В Тюмени стартовал досуговый проект "Кружок 18+", который занимается сбором информации о кружках и секциях разной направленности для лиц старше 16 лет. Каждый может выбрать себе занятие по душе или рассказать о своей организации.
На странице проекта представлены учреждения по восьми направлениям: спорт, театр, IQ, юмор, туризм, музыка, Art и танцы. Здесь можно найти их контакты для связи.
Кроме этого, у посетителей будет возможность рассказать команде проекта о своих собственных кружках и секциях, либо дать контакты своей досуговой организации для введения в базу данных и перечень кружков, сообщает "Мой портал".
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