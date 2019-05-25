На форуме в Тюмени обсудили возможность подключения России к 5G

По оценкам экспертов, принимавших участие в тюменском форуме "INNOWEEK-2019", подключение России к сети 5G может произойти примерно через три-четыре года, после создания в стране аналогов, пишет "Тюменская область сегодня".

"Поскольку это не российские технологии, а китайские, многое зависит от того, насколько китайским компаниям разрешат войти в Россию и развернуть у нас свою систему. Я думаю, что в самое ближайшее время этого не произойдет. До тех пор, пока в России не будут созданы аналоги. По оценкам, на это уйдет года три-четыре", - пояснил Иван Федотов, общаясь с журналистами в рамках III инновационного форума "INNOWEEK-2019" в Тюмени.

5G — это пятое поколение технологий мобильной связи с предельно высокими скоростями передачи данных, до нескольких гигабит в секунду. Специалисты утверждают, что скорость 5G выше 4G в сорок раз.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь рассчитывает запустить сети 5G в городах России с численностью жителей более 1 млн человек к 2020 году.