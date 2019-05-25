Для выпускников ОСШОР Луизы Носковой прозвенел последний школьный звонок

Фто пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

22 мая сразу 13 воспитанников областной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой стали выпускниками. Ребята с успехом закончили обучение в Червишевской средней школе, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

Выпускники 9-х и 11-х классов посетили торжественную линейку и классный час, на котором вспоминали самые приятные моменты школьной жизни. На мероприятии присутствовали родители двоих воспитанников ОСШОР, они приехали из Тобольска и Заводоуковска, остальные же поддерживали детей на расстоянии. Конечно, не обойдется и без празднования последнего звонка вместе с друзьями-спортсменами: 21 июня все дети соберутся на выпускной вечер в "Жемчужине Сибири".

Также ребята приняли участие в "Ассамблее выпускников Тюменского района". Школьный бал состоялся на Никольской площади поселка Боровский Тюменского района. Всего в вальсе закружились около 300 человек из 23 школ. Впервые в этом году Ассамблея выпускников прошла в стиле петровских времен.

Все пары разбились на шесть команд - трактов: Московский, Червишевский, Тобольский, Ирбитский, Ялуторовский, Салаирский. Каждая сборная исполнила свой танец на выбор: менуэт, мазурку, контрданс, кадриль. Завершился бал массовым исполнением вальса.

Оценивали выступления участников спортсмены Формейшн "Вера" и участник проекта "Танцы" Максим Копытов.

В качестве почетных гостей мероприятие посетили представители органов власти и системы образования Тюменской области.