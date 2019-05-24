Социальные предприниматели Урала соберутся в Тюмени

Более 300 человек зарегистрировались на форум "СоциоДрайв-2019". 30 мая в Тюмени соберутся социальные предприниматели из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Курганской областей, а также Томской области.

Программа слета включает ключевые тематические блоки "Социальные бренды", "Социальные тренды" и "Социальные драйверы". Участников слета ждет нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка для представителей власти по обмену управленческими решениями в сфере развития социального предпринимательства.

Гостями слета станут исполнительный директор фонда "Наше будущее" Юлия Жигулина, руководитель проектов департамента инвестиций в социальную сферу Агентства стратегических инициатив Александра Денисова, член правления "Опоры России", руководитель рабочей группы Агентства стратегических инициатив по развитию экосистемы социального предпринимательства Сергей Голубев, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, профессор РАНХиГС Владимир Якимец, директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер, управляющий партнер международного Агентства экспертов по внедрению технологических решений в образовании Digital Spring Agency (Ереван, Армения) Анастасия Тюрина.