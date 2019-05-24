Тюменские врачи применяют революционный метод восстановления мышц

Специалисты первого в Тюмени центра интегративной медицины "Главное здоровье" внедрили кинезиотейпирование - революционный метод восстановления мышц с использованием специальной эластичной ленты (тейпа), наклеивающейся на кожу.

Уникальность метода, разработанного в Японии, заключается в том, что он прекрасно интегрируется в план лечения на любой стадии: и в остром, и в подостром, и в реабилитационном периоде течения заболевания, а также при хронических состояниях.

Эластичная лента обеспечивает постоянную поддержку мышц и сухожилий, способствует уменьшению боли и воспалений. Кинезиотейпирование также помогает расслаблению перенапряженных и уставших мышц и ускорению естественного процесса их восстановления.

При этом данный метод не ограничивает свободу движения и позволяет спортсменам продолжать тренировки и соревнования в обычном режиме. Первично тейп воздействует на покровные структуры – эпидермис, дерму и поверхностную фасцию, но если посмотреть на весь процесс с точки зрения нейрофизиологии, то оказывается, что центральная нервная система провоцирует отклик на тейп в самых разных структурах организма: в мышцах, фасции и даже в суставах.

Подробнее ознакомиться современными методами интегративной медицины, применяемыми в тюменском центре "Главное здоровье", можно на сайте или в социальных сетях.