Центр "Главное здоровье" лечит "пяточную шпору" современными методами

Время от времени боль в пятке испытывает как минимум один человек из десяти. Причины неприятных ощущений бывают разными. Однако сильная, резкая боль в пятке чаще всего является симптомом плантарного фасциита, или, как это заболевание называют в народе "пяточной шпорой".

В медицинском центре "Главное здоровье" подберут высокоэффективное и в тоже время безболезненное лечение с помощью аппарата лазерной HILT-терапии, который расширяет возможность применения лазерных технологий в терапии благодаря глубокому проникновению импульса в ткани.

Фотомеханический, фотохимический и фототермический эффекты достигаются одновременно благодаря специфическим характеристикам терапии, обладающей выраженным противоболевым, противовоспалительным, противоотёчным и биостимулирующим действием. Процедура безболезненная, практически не имеет противопоказаний, снимает болевой сидром сразу во время процедуры (15-20 минут).

Подробнее ознакомиться современными методами интегративной медицины, применяемыми в тюменском центре "Главное здоровье", можно на сайте или в социальных сетях.