В Тюменской области подростки стали меньше красть, но больше грабить

На территории Тюменской области регистрируется снижение преступности среди несовершеннолетних. За четыре месяца 2019 года преступления совершил 141 подросток, что на 12,9% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Количество подростков, совершивших преступление, уменьшается на территории Тюмени, Ишима, Заводоуковского городского округа и еще семи муниципальных районов, но растет в Тобольске, Ялуторовске, Абатском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Уватском, Упоровском и Ярковском районах, а также в Голышмановском городском округе.

По сведениям прокуратуры Тюменской области, с 93 до 75 уменьшилось количество совершенных подростками краж, с 10 до 2 — преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Вместе с тем число грабежей выросло с 10 до 19, угонов — с 4 до 5, вымогательств с 1 до 3.

Самым распространенным преступлением среди подростков остается кража — 75 преступлений, это практически каждое второе преступление. 28 краж совершено из торговых центров, 24 из них — в Тюмени. На втором месте — грабежи, их зарегистрировано 19. Объектом посягательств становятся сотовые телефоны и деньги. 6 грабежей было совершено в Тобольске. Третье место занимают угоны, их зафиксировано 5.