Тюменцам напоминают, куда сообщать о лесных пожарах

В Тюменской области продолжается патрулирование лесов. Степень пожарной опасности низкая, однако все лесопожарные формирования области находятся в полной готовности.

Жителям региона напоминают, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Для граждан установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе им запрещено посещать леса.

Если вы стали свидетелем природного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, 112, 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23. Сообщить о возгорании можно также через мобильное приложение "Берегите лес".