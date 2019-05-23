Тюменцам напоминают, куда сообщать о лесных пожарах

14:39 23 мая 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюменской области продолжается патрулирование лесов. Степень пожарной опасности низкая, однако все лесопожарные формирования области находятся в полной готовности.

Жителям региона напоминают, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Для граждан установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе им запрещено посещать леса.

Если вы стали свидетелем природного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, 112, 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23. Сообщить о возгорании можно также через мобильное приложение "Берегите лес".

Теги: лесные пожары
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