Топ мероприятий в Тюмени на 24–26 мая

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на выходные. Тюменцев и гостей города ожидают концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

Спектакль "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Идеальное преступление"

Премьера нового спектакля театра Дмитрия Ефимова "Европа" — хореографический детектив по мотивам мирового бестселлера. Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса.

Когда: 24 мая в 19:00 и 22:00, 25 мая в 19:00, 26 мая в 20:00, 27 и 28 мая в 19:00 и 22:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 34)

Стоимость: 100–2000 рублей (билеты улетают со страшной скоростью торопись!)

Фестиваль туристов и путешественников "Одиссея"

За три дня тюменцы попробуют все виды туризма, познакомятся с активистами, испытают свои силы. Будут представлены спортивное ориентирование, спортивный туризм, водный туризм, скалолазание, альпинизм, параклаймбинг, туризм для самых маленьких и другие направления. Также планируется экстремальная гонка для участников старше 18 лет, мастер-классы по йоге, воркауту и алтимат фрисби, концертная программа и многое другое.

Когда: с 24 по 26 мая с 10:00

Где: центр "Аванпост" (ул. Широтная, 216)

Участие бесплатно!

Юбилейная юридическая неделя

Ежегодный комплекс публичных мероприятий. Участники мероприятий — представители законодательной и исполнительной власти, надзорных и налоговых органов, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, руководители департаментов крупных предприятий, практикующие юристы, адвокаты, иногородние спикеры.

Когда: с 24 по 31 мая

Где: на нескольких площадках Тюмени

Обязательна регистрация!

Выставка-продажа "Любимая Индия"

Крупнейшая выставка-продажа индийских товаров вновь обрадует жителей города настоящими индийскими товарами и зажигательной шоу программой.

На выставке представлены: уникальная бижутерия, изделия из серебра с натуральными камнями, изделия из жемчуга; многочисленные текстильные изделия (наборы постельного белья, полотенца, покрывала, пледы, портьеры, тюль); натуральная индийская косметика (крема, маски, шампуни, гели, скрабы и многое другое ведущих фирм); натуральные шелковые ковры, мебель ручной работы, декор, благовония, сумки и кошельки, палантины из натуральных тканей, одежда; индийский и цейлонский чаи, рис басмати, специи, восточные сладости.

Когда: с 24 мая по 2 июня с 11:00 до 19:00

Где: выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Концерт "Ночь на лысой горе"

В программе: Мусоргский Симфоническая фантазия "Ночь на Лысой горе", Гуно "Вальпургиева ночь" из оперы "Фауст" и Сен-Санс "Пляска смерти".

"Ночь на Лысой горе" — одно из четырех небольших произведений для оркестра, созданных Мусоргским. Это программное произведение, в котором он обратился к фантастике, к области народных поверий и сказаний. "Фауст" — одно из высших достижений французского оперного творчества XIX века. Инструментально-хореографический антракт "Вальпургиева ночь" был введен Ш. Гуно в оперу уже после премьеры. Программная симфоническая поэма "Пляска смерти" связана с обращением К. Сен-Санса к стихотворению французского поэта А. Казалиса, которое носило иронический характер и описывало пляску скелетов в зимнюю полночь под звуки скрипки Смерти.

Когда: 24 мая в 22:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 400–800 рублей

Спектакль "Кадриль"

Это трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии "Любовь и голуби". В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. Наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!

Когда: 24 мая в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200–700 рублей

Спектакль "Не всё коту Масленица"

Спектакль на мотив произведения Островского. Деньги или любовь? Проблема счастливо разрешается, но остается… вечной. У зрителя будет возможность вдоволь посмеяться над ситуациями, в которых оказываются герои, полюбить кружево текстов русского классика.

Когда: 24 мая в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200–450 рублей

Спектакль-воспоминание "Внешние побочные"

Это синтез драматического театра, авторского видеоарта и живой музыки. В постановке расскажут историю маленького человека, образ которого живет в каждом из нас. Его зовут Степа. Эдакий Форрест Гамп или Бенджи из "Шума и ярости" Фолкнера. Вместе с ним ты окунешься в не самые приятные воспоминания. В моменты, которые не хочешь запоминать, но которые все равно происходят.

Когда: 24 мая в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

Спектакль "Маленький принц"

История, основанная на бессмертной истории Экзюпери, объяснит ребятам, что важно, а что не очень, что такое дружба, любовь, ответственность.

Когда: 24 мая в 18:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200 рублей

Фестиваль доброты "Майские коты"

В программе мероприятия заявлен музыкально-поэтический вечер. Он стартует в 18 часов. Желающие выступить перед публикой должны записаться. В 20 часов в рамках киноклуба "Наши фильмы" начнется показ и обсуждение фильма "Прогулка" режиссера Алексея Учителя. С 18 до 21 часов пройдет благотворительный сбор корма и наполнителя для животных, находящихся в приюте "Лучший друг". В это же время представители молодежного центра "Synergy" начнут собирать необходимое для детских домов, приютов, реабилитационных центров, домов престарелых, малоимущих семей.

Когда: 24 мая в 18:00

Где: МЦ "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1)

Вход свободный.

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.

Когда: 24 мая (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный.

Малый исторический факультет

Это образовательный проект Тюменского государственного университета для всех учащихся, кому интересна история. Очередная встреча посвящена теме "Трансфер образа Палестины из центра в Сибирь в конце XIX — начале XX веков". Подробности тут.

Когда: 24 мая с 15:30 до 17:30

Где: ТюмГУ, Социально-гуманитарный институт (ул. Ленина 23, ауд. 516)

Участие бесплатно!

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