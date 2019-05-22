"Водник" распахнул двери для желающих восстановить деревянное зодчество

Фото Сергея Елесина

Реставрационную мастерскую Шитовых, которая не так давно пострадала при пожаре, восстанавливают всеми силами, а в доме культуры "Водник" вовсю кипят занятия по восстановлению деревянных резных изделий.

Студия декоративно-прикладного творчества "Тюменская деревянная игрушка" под руководством Святослава Шитова работает в "Воднике" с 2018 года. Сейчас воспитанники студии восстанавливают обгоревшие при пожаре декоративные элементы из дерева.

Прежде чем доверить ребятам восстановление и изготовление деревянных изделий, руководитель проводит обучение и рассказывает, как правильно работать с деревом. Многие элементы дома, расположенного по адресу Дзержинского, 34, были утрачены во время пожара, поэтому новая композиция на восстанавливаемом доме будет воссоздана из декоративных элементов, снятых с других заброшенных домов.

Восстанавливать сгоревшее здание приходят и взрослые, и дети. Кто-то разбирает завалы, а кто-то помогает сохранить наличники, которые сохранились в дворовой части. Пока идет восстановление мастерской, все занятия проходят в ДК "Водник".

"В связи с тем, что произошло такое неприятное событие, "Водник" распахнул двери всем желающим принять участие в восстановлении деревянного зодчества Тюмени", — отметила руководитель учреждения Любовь Кириленко.

Напомним, дом, в котором произошел пожар является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1909 году и принадлежало мещанке Рубцовой.