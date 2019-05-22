"ЭР-Телеком" подвел итоги первого квартала 2019 года

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru", "Дом.ru Бизнес") объявило консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2019 года. Показатель EBITDA увеличился на 42% — до 4 157 млн руб. Рентабельность EBITDA составила 39%. Выручка компании увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 10 543 млн руб. Выручка B2C выросла на 11% до 6 890 млн руб., выручка B2B увеличилась на 16% и составила 3 653 млн руб. Число активных абонентов B2C увеличилось на 3,1% до 6942 тыс. абонентов по состоянию на 31 марта 2019 года.

Стратегическое партнерство

АО "ЭР-Телеком Холдинг" участвует в создании крупнейшего технопарка "Морион Диджитал". Здесь будут не только площади для разработчиков инновационных проектов и условия для инновационной активности, но и площади для размещения инновационных производств. Технопарк будет специализироваться на нескольких направлениях — интернет вещей, цифровизация промышленности (в том числе нефте- и газодобывающей), акцент на развитие проектов "умный город" и "умный дом", облачные сервисы, искусственный интеллект, информационная безопасность. Создание технопарка увеличит количество рабочих мест на территории "Мориона" с 5,5 до 8 тысяч.

"ЭР-Телеком" и правительство Пермского края объявили о запуске пилотного проекта "Умный город". В целях выполнения данного проекта "компания обязуется осуществить построение информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а также реализовать сервисы с использованием технологии "Интернета вещей" на базе интеграционной платформы MySmartFlat, в рамках строительства ряда новых жилых комплексов на территории города.

Подписано соглашение с ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" о запуске на базе "Пермэнерго" и "Челябэнерго" опытной зоны тестирования решений в области промышленного интернета вещей. Соглашение предусматривает тестирование инновационных телекоммуникационных технологий на базе LoRaWAN и интеграцию компонентов автоматизированных систем сбора и контроля технологической информации (систем сбора данных приборов учета электроэнергии, телеметрической информации и т.п.). Это позволит повысить эффективность, контролируемость и надежность действующей инфраструктуры, обеспечит рост показателей качества электроснабжения и будет в дальнейшем способствовать улучшению общей операционной эффективности.

"ЭР-Телеком" и правительство Тульской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды региона. Компания планирует начать тестирование и предоставление услуг на базе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области. На территории Тулы и Новомосковска предполагается развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN. Также, планируется интеграция элементов системы "Умный город" в существующую региональную ИТ-инфраструктуру. Это позволит повысить ее надёжность и эффективность. На реализацию заявленных проектов на территории Тульской области планируется направить порядка полумиллиарда рублей.

Награды

Компания "ЭР-Телеком Холдинг" стала победителем в номинации "IoT-компания года" в рамках Ежегодной профессиональной премии в области Интернета вещей IoTAwards 2019.

Комплаенс

"ЭР-Телеком" принял кодекс корпоративной этики. Совет директоров АО "ЭР-Телеком Холдинг" утвердил кодекс корпоративной этики компании. Документ отражает принятые в компании понятные и прозрачные правила работы персонала. В частности отмечается, что в "ЭР-Телеком" недопустимы любые формы проявления коррупции: взятки, "откаты", подкуп в форме подарков и т.д.

""ЭР-Телеком" продолжает расти и развиваться в соответствии с утвержденной стратегией. Мы ставим перед собой задачу наращивать объем наших услуг и постоянно создавать дополнительную ценность для наших клиентов. В первом квартале 2019 года выручка холдинга выросла на 13%. EBITDA продолжает расти опережающими темпами по отношению к выручке. Ее рост составил 42%. Ключевым фактором роста по-прежнему является В2В-бизнес, базирующийся на предоставлении цифровых сервисов нашим клиентам", — комментирует результаты Андрей Кузяев, президент АО "ЭР-Телеком Холдинг".