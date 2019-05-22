В Тюмени ищут без вести пропавшего Владимира Цырульника

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В областном центре полиция ведет поиски Владимира Цырульника 1963 года рождения. Мужчина, проживавший в Тюмени, перестал выходить на связь с родственниками с сентября 2018 года.

Приметы: на вид 55 лет, рост около 170 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы прямые седые. Особые приметы: над левой бровью имеется шрам, отсутствует большая часть зубов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира либо известна другая важная информация, просят сообщить в отдел полиции №5 УМВД России по г. Тюмени по телефонам: (3452) 79-43-10, 79-43-31 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-727, дежурная часть УМВД России по Тюменской области: (3452) 793-023 или 02.