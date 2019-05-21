Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Концерты и вечеринки, выставки, кинопоказы и многое другое ожидает тюменскую молодежь на этой неделе.

Показ фильма Мэтью Вона "Пипец"

В этой картине режиссер совместил насмешку над комикс-гиками с чисто гиковским обожанием добра в леггинсах.

"Отчего люди не супергерои?", – однажды спросил себя простой школьник Дэйв и, нарядившись в купленный на eBay водолазный костюм, отправился на улицы города. Очень скоро он стал звездой YouTube, поскольку один из случайных свидетелей заварушки заснял происходящее на телефон. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 21 мая в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Мозгобойня "Кино и музыка"

Интеллектуально-развлекательный командный квиз. В игру войдут вопросы, связанные не только с известными фильмами, актерами и музыкантами, но и общие вопросы об этих глобальных индустриях.

Когда: 21 мая в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

"Школа уюта"

"Школа уюта" - это сообщество спикеров: интересных, творческих и любящих чистоту и уют, которые делятся секретами. Программа мероприятия: 21 мая (вторник) лекция "Творческий взгляд на повседневность" от Анжелики Копыльцовой; 23 мая (четверг) мастер-класс по искусству компактного складывания вещей от Ольги Решетниковой. Требуется регистрация.

Когда: 21 и 23 мая в 19:00

Где: семейное кафе "Андерсон" (ул. Осипенко, 73)

Участие бесплатно!

Спектакль "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Идеальное преступление"

Премьера нового спектакля театра Дмитрия Ефимова "Европа" - хореографический детектив по мотивам мирового бестселлера. Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса.

Когда: 22 и 23 мая в 20:00, 24 мая в 19:00 и 22:00, 25 мая в 19:00, 26 мая в 20:00, 27 и 28 мая в 19:00 и 22:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 34)

Стоимость: 100 — 2000 рублей (билеты улетают со страшной скоростью торопись!)

III инновационный форум "Неделя инноваций Тюменской области - INNOWEEK-2019"

Гости мероприятия смогут увидеть лучшие инновационные стартапы страны и познакомиться с трендами развития инновационной сферы и опытом применения передовых технологий в бизнесе и государственном секторе.

Когда: 22 мая с 9:00 (да, для зрителей с 22 мая) и вплоть до 24 мая

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

Участие бесплатно!

Открытие выставки "Сибирия"

Выставка украшений и художественных косторезных изделий Ирины Вишняковой (мастерская "Минсалим"). В это же время состоится празднованием Дня рождения галереи сувениров "Легенды Сибири".

Когда: 22 мая в 17:00

Где: галерея сувениров "Легенды Сибири" (ул. Володарского, 47)

Вход свободный!

Концерт "Jazz Street Trio"

Прозвучит традиционный джаз с женским вокалом и поп-музыка в джазовых обработках как современных джазовых вокалистов, так и классиков и корифеев традиционного джаза. Мягкое сочетание контрабаса, гитары и женского вокала не оставит равнодушным любителей живой музыки.

Когда: 22 мая в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Стоимость: 200 — 300 рублей

Спектакль "Ритуал-шоу "После чудес"

Это не троллинг популярной передачи – это история страны, рассказанная нарезкой всегда праздничного телевизионного гула, и исследование феномена, которому уже не один десяток лет.

Когда: 22 мая в 18:00 и 20:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 350 рублей

Квиз "Битва городов!"

Бороться за звание самого находчивого и умного города будут Тюмень, Екатеринбург и Челябинск. Гостей вечера ждёт классическая командная интеллектуально развлекательная игра на самые разные темы. Зарегистрироваться на эту и другие игры, а также узнать подробности можно в этой группе.

Когда: 22 мая в 19:00

Где: гриль-таверна "ЕрмолаевЪ" (ул. Первомайская, 38а)

Стоимость: 300 рублей с человека

Airstream Shakers

Группа, играющая punk rock, прямиком из Швейцарии.

Когда: 22 мая в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 250 рублей

Sensual Party

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 22 мая с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Участие бесплатно!

День студента в картинг-центре "Live Drive"

Приходи сам и приводи друзей в LiveDrive за нереально крутыми эмоциями и адреналином. Студенческий только не забудь. Подробности по телефону: 662-516.

Когда: каждый четверг

Где: картинг-центр "LiveDrive" (ТРЦ "Солнечный", 4 этаж)

Стоимость: 350 рублей (для студентов)

Концерт "На одной высоте"

Выступит студия современного вокала и продюсерский центр "Максимум". В программе концерта: лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов: Софья Боднар, участник шоу "Голос. Дети" Ислам Балкоев, ансамбли "Пилигримы", "Дива", "Фантики".

Когда: 23 мая в 18:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 300 рублей

Марафон инсайтов "Как не опоздать в будущее" от резидентов бизнес-клуба "Myriad Ways"

Побывав в Китае на бизнес-прогулке (выставки, бизнес-инкубатор, лекции, мастер-классы) в апреле этого года, предприниматели-резиденты бизнес-клуба с изумлением сделали вывод, что многие фантазии писателей-фантастов сегодня — уже наша обыденность, а впереди еще более ошеломляющая реальность. Теперь резиденты поделятся своими открытиями о глобальных изменениях на всех рынках и о том, к чему неизбежно придёт каждый бизнес, да и обыденная жизнь. Регистрация и вопросы по телефону: 8 (919) 924-54-10 (Екатерина).

Когда: 23 мая в 19:00

Где: Green House (ул. Николая Фёдорова, 9)

Квизиум

Любишь пошевелить мозгами и круто провести время с друзьями? Тогда Квизиум — именно для тебя. Это интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке. Игра состоит из 8 туров в основном по 6 вопросов. Общая продолжительность мероприятия 2 — 2,5 часа. Чтобы принять участие, нужно: собрать команду 2-10 человек; придумать интересное название. Если ты азартный и тебе не кайф скучать дома, собирай команду друзей и приходи на игру.

Когда: 23 мая в 19:15

Где: гриль-бар "Ин да Юса" (ул. Челюскинцев, 10)

Стоимость: 300 рублей с человека

Показ фильма "Стражи Галактики. Часть 2"

Кино про космические приключения, экранизация воображения ребенка, росшего в 80-ые, иносказательная семейная трагикомедия, наивный и искренний памятник поп-культуре, озвученный соответствующим саундтреком. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 23 мая в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

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