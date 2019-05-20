Инфраструктура острова Самуи - уверенный темп развития

Фото: Денис Давыдов

Пока эпоха 2000-х разменивает второй десяток, промежуток времени слился с неопределенным скоплением воспоминаний, и, глядя на остров Самуи сегодня, видно, что его развитие пролетело разительно быстро. На Trip Advisor’e есть ностальгические посты для старинных посетителей острова Самуи, тех, кто прибыл в первую и вторую волну туристов - в 1970-х и 1980-х годах.

Рассказы о труднодоступных локациях, перемещениях по грунтовым дорогам, о диких пляжных бунгало - и хижинах с соломенной крышей. Фактически ничего более. Как же все изменилось сегодня и трудно себе представить, что еще 40 лет назад район Чавенг был тихой и абсолютно безлюдной локацией. Сегодня он пульсирует, словно артерия и его инфраструктура служит прямым напоминанием о развитии Самуи за последние 30-40 лет.

(Самуи в 2000-е)

После трагических событий цунами на Пхукете в 2004, остров Самуи стали рассматривать, как громадный инвестиционный проект в сфере развития туризма. В силу уникальности своего географического расположения, Самуи исключает подобные стихийные катастрофы и с первых лет инвестиционных программ он твердо зарекомендовал себя, как надежная площадка для капиталовложений, как для крупных, так и для частных инвесторов. Система здравоохранения, безопасность, торговые комплексы, логистика и инфраструктура - сегодня все это поднято на очень высокий уровень, сравнимый с уровнем любого столичного города.

Есть четкие воспоминания о том, как в самом начале нулевых на острове было лишь 3 интернет-кафе, причем с поминутным трафиком. Собственно интернет был нужен лишь для того, чтобы проверить почту. Вы только представьте мир, где еще не было таких вещей, как Facebook, Skype, или WhatsApp. Не было айфонов. Это будет "черно-белая" эра, о которой мы будем рассказывать нашим детям в минорных тонах). Будьте уверены, что скорости Wi-Fi и 4G операторов на Самуи сегодня легко поддерживают прямые стрим потоки Netflix и YouTube, обеспечивают полное покрытие острова и стабильную связь на высоких скоростях. Этим, кстати, могут похвастаться далеко не многие курорты Юго-Восточной Азии, факт.

(Кольцевая дорога Самуи)

Сегодня улучшения островных дорог и дренажных систем свели на нет наводнения и большие скопления воды во время сезона дождей и сильных штормов. Это было реальной проблемой и не только дискредитировало сам курорт, но и вносило негативные коррективы в контекст логистики и безопасности. Сейчас все это уже в прошлом. Также, нельзя не отметить темп модернизации электрооборудования и системы энергоснабжения острова. Еще 8-10 лет назад туристы и местные жители смиренно ловили "блэкауты" не только на несколько часов, но бывало даже и дней - сегодня это явление забыто даже в периоды ненастной погоды.

(Отель W-Retreat Samui)

Откройте любой журнал путешествий по региону Самуи, и там есть реклама для каждого из основных брендов пятизвездочных отелей: • Conrad Koh Samui • W - Retreat Samui • Koh Samui Four Seasons • Banyan Tree Samui • Intercontinental Samui • Ritz-Carlton Samui Вся банда здесь! Все это отстроилось за последние пятнадцать лет. Помимо топовых отелей и резортов Вы не сможете не заметить какими темпами развивается и застраивается сегмент ультрасовременных вилл, причем любая статистика демонстрирует только уверенный рост, как в спросе на приобретение готовой недвижимости, так и на покупку земель под самостоятельную постройку. Несмотря на то, что Самуи считается локацией отдыха категории "luxury", здесь остается большое разнообразие жилья. Этот "престижный подъем" не уничтожил бюджетные опции, скорее он просто дополнил элитный сегмент всем необходимым. С лучшими отелями и свежеуложенными дорогами приходит новое явление: движение! Трудно поверить, что на острове может быть актуальным такое слово, как "час пик" - но это так и это еще раз подчеркивает растущую тенденцию спроса на отдых в нашем тропическом раю! Да, более тихие южные и западные побережья Самуи пока остаются довольно "сонными", но Восток и Север несколько последних лет выглядят как мегаполис, особенно в часы окончания работы учебных заведений - кстати, пару слов о них. Множество туристов со всего света приезжают сюда не только отдыхать, но и жить, поэтому вопрос обучения детей становится крайне актуальным. На сегодняшний день остров предлагает четыре интернациональные школы с международной системой аттестации, несколько детских садов, включая русский, а также различные языковые школы и группы дошкольного и дополнительного развития. Кроме того, Самуи имеет даже одно высшее учебное заведение - "Институт международного туризма" - согласитесь не плохо для тропического острова!

(Аэропорт Самуи)

Аэропорт Самуи сам по себе уникален и входит в десятку самых красивых аэровокзалов планеты. Сегодня он принимает прямые международные рейсы с 8 соседних стран, а после реконструкции терминала обеспечивает пропускную способность более миллиона пассажиров в год. Помимо авиаперелетов - с материком также существует и морское паромное сообщение, которое ежечасно осуществляет перевозку грузов, автотранспорта и пассажиропотока в оба конца. За исключением трех основных пирсов существует целое множество частных, а кроме этого, на острове есть одна марина - где вашему взгляду будет прикованы десятки припаркованных лакшари яхт, катамаранов и скоростных катеров - ведь морские прогулки по акватории Сиамского залива - это самая распространенная экскурсия на нашем тропическом острове!

Вблизи Самуи располагается национальный морской заповедник Антонг состоящий из более, чем 40 островов, знаменитый остров Панган, а также настоящие жемчужины Сиамского залива - острова Тао и Нанюань - где дайвинг призван одним из лучших во всей Юго-Восточной Азии! Ну и напоследок пару слов о самом вкусном - ресторанах, барах, клубах острова! Семь больших торговых центров, включая громадный Central Festival призваны обеспечить повседневные потребности не только для туристов но и предоставить любые ингредиенты для самых изысканных кухонь ресторанов и баров. Рестораны и бары растут ну просто как грибы, а вместе с этим, надо отметить, заметно выросло качество обслуживания и предлагаемый ассортимент. Сегодня на острове Самуи доступны любые продуктовые деликатесы и алкогольные изыски, а количество ресторанов, уровень сервиса и предлагаемый ассортимент разнообразия способен удовлетворить аппетиты и прихоти любых гурманов.

В завершении хочется отметить, что несмотря на все описанное выше, наш остров продолжает развиваться и в перспективе есть большие планы и амбиции по улучшению уже имеющейся инфраструктуры и качества жизни туристов и местных жителей. На фоне всех отмеченных успехов в развитии, главным критерием на Самуи все же остается удивительно красивая природа, ведь это именно то, ради чего сюда едут со всех концов света, чтобы ненадолго окунуться в нее, а при желании и остаться здесь навсегда!

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Фото: Денис Давыдов